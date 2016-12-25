العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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دورات تدريبية طبية لمنسوبي الأمن

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دورات تدريبية طبية لمنسوبي الأمن
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الرياض- البلاد

عقدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقطاع الشؤون الهندسية سلسلة دورات تدريبية لمنسوبي الأمن، تتناول كيفية التعامل الأمثل مع الجمهور، إضافة إلى ضبط النفس، وحماية العاملين من أي اعتداء يحصل.

وأوضح مدير إدارة الأمن بالمدينة فهد بن عبدالعزيز الهويشل أن إدارة الأمن تسعى بأن يتمتع منسوبيها بأفضل الدورات والمؤهلات في عملية التعامل مع زوار المدينة، مشيراً إلى أن الدورة المتخصصة في ( التايكوندو )، تأتي ضمن سلسلة من التدريبات التطويرية لموظفي الأمن بالمدينة على مدار العام .

التصنيف: محليات

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