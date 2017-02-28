دورات تدريبية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة

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جدة – إبراهيم المدني

افتتح الدكتور محمود العلي مساعد مدير الشؤون الصحية للتخطيط والتطوير صباح أمس الأول الأحد الدورة السعودية الثانية لتشريح الأذن بالمنظار والدورة التاسعة لتشريح عظمة الأذن وكذلك الدورة الخامسة لزراعة القوقعة الإلكترونية وزراعة السماعات العظمية والمقامة بمركز التدريب والأبحاث والتعليم المستمر بصحة جدة وبحضور مدير مستشفي الملك فهد بجدة الدكتور عبد الرحمن بخش حيث تهدف هذه الدورات الى تدريب وتطوير المهارات الجراحية لأطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأطباء الزمالة السعودية.

وقال د. بخش في كلمته:” إنه فى ظل هذا الزخم العلمى والذى يتماشى مع إستراتيجية وزارة الصحة لرفع مستوى الكفاءات العاملة بالمجال الصحى من خلال التدريب والتطوير المستمر وإلاطلاع على أحدث المستجدات فى شتى المجالات وذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030، يأتى دعم الشئون الصحية بمحافظة جدة بقيادة الدكتور السيالي محفزا قوىا لاستمرار جهود المستشفى للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكل من المواطن والمقيم”.

وفي الختام قدم د. بخش الشكرِ والإمتنانِ لسعادة الدكتور محمود العلي لمشاركته لنا هذه الفعالية المتميزة ، بمواضيعها المتعددة والهامة.