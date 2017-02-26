دورات لـ(تأهيل) السعوديات المقبلات على الزواج

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جدة ــ البلاد

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الخفجي، اليوم الاحد ، دورة لـ”تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج”، ستقدمها عدد من المدربات المتخصصات بهذا المجال.

وتناقش الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام، الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والطبي، وكانت اللجنة أقامت، أخيرا، دورة مماثلة للشباب المقبلين على الزواج.

وستضمن الدورة، عددا من المحاور منها تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركات من المقبلات على الزواج في العلاقة الزوجية، وتعريف المتدربات بالأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية، وكذلك كيفية إدارة ميزانية الأسرة، وفهم الخصائص النفسية للزوجين.