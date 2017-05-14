دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة : الوفد السعودي الأكبر عربياً

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تشارك المنتخبات السعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو بوفد يضم أكثر من 280 لاعباً.

جميعهم من لاعبي النخبة يمثلون 16 منتخباً في الألعاب الجماعية والفردية كأكبر الوفود الخليجية والعربية المشاركة في الدورة .

وجاء الوفد القطري ثانياً على المستوى الخليجي بـ 79 رياضياً و49 إدارياً وفنياً يشاركون في 15 لعبة.

حيث يعول القطريون بشكل رئيس في حصد الميداليات على ألعاب القوى والرماية ورفع الاثقال وكرة السلة (3×3) وكرة الطاولة والملاكمة والتايكوندو والكاراتيه إضافة الى الكرة الطائرة والسباحة.

وتعد مملكة البحرين من الدول المشاركة بألعاب قليلة.

بخوضها منافسات ألعاب القوى والرماية و المصارعة بجانب لبنان التي ستشارك بلعبتين فقط وهما ( الجودو والووشو ).