دورة ألعاب التضامن الإسلامي : المنتخبات السعودية تشارك في 5 منافسات غداً

شارك عبر واتساب

تخوض المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو غداً خمس منافسات.

حيث يفتتح المنتخب السعودي للجودو المنافسة بمشاركة عيسى مجرشي وسليمان حماد في وزن تحت 66كجم ، وعبدالعزيز البيشي في وزن تحت 73 كجم.

وعبدالله حماد في وزن تحت 81كجم ، وعبدالكريم البيشي في وزن تحت 90 كجم.

وفي منافسات الرماية سيتواجد في مسابقة المسدس الحر 50م عطالله العنزي وسفر الدوسري وعقيل البدراني.

فيما يشارك الثلاثي سفر الدوسري ومحمد الهلالي ومحمد المالكي في المسدس الموحد 25م.

وفي مسابقة الشوزن الأطباق سكيت التي تتكون من ثلاث جولات سيتواجد سعود المطيري وماجد التميمي وسعد الدوسري.

فيما يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة مشاركته في الدورة عندما يواجه نظيره الكاميروني في مباراة تحصيل حاصل للأخضر.

الذي خسر المواجهتين السابقتين أمام المغرب وأذربيجان بعكس المنتخب الكاميروني الذي يسعى للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل .

فيما يتواجد الرباع محمود آل حميد في منافسات الأثقال وزن 69كجم ، وفي كرة الطائرة يلتقي الأخضر السعودي بنظيره القطري في الجولة الثانية.

حيث يسعى من خلالها المنتخب السعودي لتعويض خسارته الأولى أمام إيران بنتيجة 0 – 3 .