دورة استثنائية لسوق عكاظ هذا العام

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الرياض – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حرص اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ على أن تكون دورة هذا العام من سوق عكاظ استثنائية وتبني على النجاحات المميزة التي حققتها الدورات السابقة، مشيرا إلى أن سوق عكاظ يعد مناسبة وطنية مهمة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، حيث تتطلع مختلف الجهات للمشاركة فيها والتفاعل معها .

جاء ذلك خلال رئاسة سموه في مقر الهيئة ، الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة، بحضور معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، ومحافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، وأمين الطائف المهندس محمد المخرج، ووكيل وزارة الثقافة والاعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبد الرحمن العاصم، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالطائف الدكتور سامي العبيدي،

وبقية أعضاء اللجنة وكبار المسئولين في هيئة السياحة والتراث الوطني .وثمن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بما يحظى به سوق عكاظ من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال : إن سوق عكاظ يعد أحد المسارات الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وأحد مشاريع الهيئة التي تبناها برنامج التحول الوطني، حيث خصص البرنامج مبلغ ( 233) مليون ريال، لمبادرة تطوير مدينة عكاظ التي تقدمت بها الهيئة .

واستعرض الاجتماع مراحل التحضير لدورة هذا العام من سوق عكاظ، ومناقشة ما قدمته اللجان من تصورات وخطط.

وكان الأمير سلطان بن سلمان قد رأس مؤخرا في مقر سوق عكاظ بالطائف ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة التطويرية للسوق بعد صدور القرار بنقل الإشراف عليه للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .