دورة بنسائي وادي فاطمة

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البلاد – عبدالهادي المالكي

ضمن مبادرة تجميل، نفذت وحدة التجميل بالنادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة دورتها الثالثة لهذا الموسم بعنوان( زينتي خطوة بخطوة)،

‏‎ تناولت الدورة بالتفصيل أساسيات العناية بالشعر وعمل التساريح المتنوعة، ووضع المكياج وتأسيسه وأنواعه من يومي وسهرة ، واستمرت الدورة لمدة شهر، وهدفت بشكل أساسي إلى إكساب المتدربات مهارات التجميل الذاتي للاستغناء عن الذهاب للمشاغل ، وخصص اليوم الأخير من الدورة لتقييم عمل المتدربات لمعرفة مدى استفادتهن من الدورة، والاحتفال بختام الدورة وتوزيع الهدايا وشهادات الحضور على المتدربات البالغ عددهن ١٦ متدربة.

من ناحية أخرى أقام المركز الاجتماعي النسائي بأبي شعيب التابع لمركز وادي فاطمة دورة تجميل بعنوان( فنون المكياج) وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 1483/4/3 هـ ولمدة 4 أيام بمعدل 3ساعات يومياً تناولت الدورة العديد من المواضيع التي تخص جمال البشرة، وإخفاء عيوبها والمكياج المناسب لكل وجه وكيفية إبراز جماله، وفي نهاية الدورة تقدمت المتدربات البالغ عددهن 15 متدربة من أهالي الحي بشكر المركز على جهوده المبذولة لتطوير وتنمية القرية.