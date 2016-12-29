دورة تدريبية بمستشفى الملك فهد بجدة عن مفهوم السلامة في المنشآت الصحية

شارك عبر واتساب

أستضاف مستشفى الملك فهد بجدة اليوم, دورة تدريبية نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.

لتعريف العاملين بالمستشفى بمفهوم السلامة والإخلاء والإطفاء في المنشآت الصحية.

وأفاد مدير قسم السلامة بمستشفى الملك فهد ذروة نعمة الله :-

أن الدورة تناولت مفهوم السلامة في المنشآت الصحية.

موضوعات التوعية والوقاية من مخاطر الحريق.

إرشادات خاصة لكيفية التعامل الصحيح عند مواجهة الحرائق.

التركيز علي أهمية فصل التيار الكهربائي أثناء الحوادث.

إضافة إلى أكثر الحوادث شيوعاً، فيما تم عرض نماذج من الصور لبعض الحوادث التي حدثت.