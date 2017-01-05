دورة تدريبية لمنسوبات أمانة العاصمة المقدسة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

ضمن برامج التواصل مع الجمهور الداخلي انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة بمسرح أمانة العاصمة المقدسة، وذلك تحت عنوان ( تأهيل القيادات النسائية ) وفي إطار حرص الأمانة على تطوير مستوى مهارات منسوبيها، بما يساهم في تطوير ادائهم الوظيفي والارتقاء بمهاراتهم العملية.

أوضح ذلك الدكتور سمير بن عبد الرحمن توكل مساعد أمين العاصمه المقدسة للعلاقات العامة والاتصال وقال: إن هذه الدورة ستضم حوالي ثلاثين موظفة من الادارات والأقسام النسائية المختلفة بالأمانة، و سيتم خلالها تسليط الضوء على فنون وأهداف مبادئ وتطبيقات التغيير والتطوير الإداري من خلال رؤية عصرية ، والتعريف بأهمية هذا التغيير في المنظمات والمنشآت المختلفة، ودورها في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة وفي تطوير العلاقة بين المنشأة وجماهيرها وتنمية مهارات القياديين في مواجهة الأزمات، وبناء السمعة وتوطيد الصورة الذهنية للمنشأة .

من جانبه أبان مدير ادارة العلاقات العامة الأستاذ ممدوح بن سفر الدهاس أن الدورة ستعقد بالتنسيق مع الإدارة النسائية بالأمانة، وستحاضر فيها الأستاذة / فوزية سليمان سنـدي أخصائية علاقات عامة، مدربة معتمدة في تطوير الذات والسلوك .

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أنتهجت أسلوب التدريب؛ بهدف تنمية مهارات وقدرات موظفيها بشكل مستمر، والسعي نحو تقديم جهد واع على أساس من البحث العلمي المنظم والخبرة الواسعة، وذلك من خلال دورات وندوات ومحاضرات متخصصة، وبالتعاون مع أكبر الشركات والمعاهد العالمية.