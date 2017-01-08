دورة تعظيم البلد الحرام

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البلاد – عبدالهادي المالكي

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام، دورة تدريبية بعنوان (يا رفيقة الطهر)، والتي تهدف لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد الحرام، وذلك ضمن تفعيل البرامج والأنشطة التفاعلية،

حيث ألقت الدورة سميرة سالم بن سلمة واشتملت الدورة على عدة محاور منها : خصائص تعظيم البلد الحرام، والهدف من وجود الكعبة في مكة، وعن تطهير مكة من الأوساخ، وأيضاً بناء الكعبة وعن زوالها يوم القيامة، إضافة إلى التمارين التطبيقية المصاحبة،

وشارك جميع الفتيات في هذه الدورة لم لها من الأثر الإيجابي على نفوسهن. سائلين المولى- عز وجل- أن يحفظ البلد الحرام من كل شر.