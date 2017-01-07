دورة عن استخدام كاميرا الأوزمو

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عرعر – البلاد

نظمت لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية دورة بعنوان ” كيف تستخدم كاميرا الاوزمو بشكل احترافي ” قدمها المدرب أحمد النفيعي وذلك على مسرح النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة ، مستهدفة شريحة مصوري الفيديو والمهتمين بالتصوير بشكل عام.

وتطرق النفيعي للحديث عن مواصفات و مميزات الكاميرا بشكل مفصل بعد ذلك كما تطرق إلى عيوبها وذلك من خلال تجاربه التي قام بها في تصوير أفلامه بهذه الكاميرا، شارحا أجزاء الكاميرا وطريقة التعامل معها بشكل احترافي وكيفية اقترانها بأجهزة الجوال لسهولة مشاهدة ماتم تصويره في موقع التصوير.

وأوضح مشرف لجنة التصوير الضوئي بالجمعية مفرح السويلمي أن الدورة مكونة من قسمين القسم الأول خاص بكاميرا الاوزمو وطرق التعامل معها والتطبيق عليها والقسم الثاني خاص بالمونتاج.