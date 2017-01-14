دورة في صيانة الجوال بوادي الدواسر

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وادي الدواسر – البلاد

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة الأولى في صيانة وبرمجة الجوال والأجهزة الذكية، التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع مكتب العمل بالمحافظة، وشارك فيها 25 شابًا سعوديًا، في مقر الكلية التقنية.

واستهدفت الدورة التي استمرت لمدة شهر 50 شاباً على دفعتين ، يتعرف فيها المشاركون على تشخيص الأعطال وإصلاحها باحترافية وبشكل علمي وأكاديمي على أيدي متخصصين في تلك الأجهزة.