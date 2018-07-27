دورة للإخراج السينمائي في الرياض

الرياض ــ البلاد

تتواصل أعمال دورة الإخراج السينمائي بمدينة الرياض، بمشاركة مواهب سعودية متخصصة في مجال صناعة الأفلام.

وتركز الدورة التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع جامعة USC الأمريكية، على التعريف بالأدوات التي يمتلكها المخرج لمنح فيلمه دلالات تعبيرية مركزة، مثل توجيه الممثلين وما يترتب على ذلك من إدارة لمشاعر الشخصيات والتحكم فيها.

ويتعرف المشاركون في الدورة على بنية المشهد وتحليل مكوناته وتوجيهها بالطريقة التي تسمح للمخرج بصياغة معنى الفيلم بشكل دقيق.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة للثقافة، ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، لتمكين المواهب الوطنية في هذا المجال من الحصول على المعرفة الصحيحة وتطوير إمكاناتها، حيث تتعاون الهيئة في هذه الدورات مع أهم الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة في تعليم صناعة الأفلام.