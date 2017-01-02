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الرياض- البلاد

تعتزم رابطة دوري المحترفين السعودي بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمدينة الرياض عن اقامة دورة لمراقبي ومنسقي المباريات خلال الفترة من 8 إلى 10 جمادى الأولى 1438هـ , الموافق 5 إلى 7 فبراير 2017 م .. للشباب السعوديين المقيمين في (منطقة مكة المكرمة – منطقة القصيم – مدينة الدمام – محافظة حفر الباطن محافظة الأحساء – محافظة المجمعة) فقط. والذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

1- ان يكون عمر المتقدم من 28 – 45 سنة،

2- المؤهل جامعي ويفضل التخصصات في المجال الرياضي،

3- إلمام تام باللغة الانجليزية تحدثا وكتابة،

4- يجيد التعامل مع الكمبيوتر والبرامج ذات العلاقة،

5- ملم بقوانين كرة القدم،

6- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل الرياضي لمدة لا تقل عن 5 سنوات،7- حضور الدورة على حساب المتقدم شخصيا. وسيكون آخر موعد لتقديم المؤهلات والسيرة الذاتية هو 12 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 10 يناير 2017م .. على البريد الاليكتروني [email protected]