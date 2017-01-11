دورة لمنسوبي سجون عسير

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أبها- مرعي عسيري

نظمت المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الجنوبية ، دورة تدريبية لبعض منسوبي مديرية السجون الذين يعملون في إدارة السلامة، في مجال أنظمة مكافحة الحريق وسلامة المباني، بحضور مدير السجون بمنطقة عسير العميد مبارك بن محيا السليس.

وأوضح مدير الشؤون الفنية بمديرية سجون عسير الرائد مهندس خالد القحطاني، أن الدورة تأتي في إطار التعاون بين السجون والشركة السعودية للكهرباء، لتدريب وتأهيل منسوبي مديرية السجون، في جميع مجالات سلامة المباني، واطلاعهم على أحدث المفاهيم والطرق العلمية في هذا المجال، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين شركة الكهرباء وسجون عسير، ووضع برامج وخطط مستقبلية، تحقق أكبر قدر من التكامل والتأهيل في مجالات السلامة.