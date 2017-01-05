العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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دوريات المجاهدين تحبط عمليات تهريب

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دوريات المجاهدين تحبط عمليات تهريب
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جيزان – البلاد

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، محاولتي تهريب كميات من المخدرات بعدد من المواقع المختلفة في المنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها المهربون لتهريب وترويج المخدرات قامت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة بمداهمة أحد المواقع، حيث عثرت على كمية من الحشيش بلغت 19 كيلوجراما و 18 عبوة مسكر تبلغ 360 لتراً.
وأضاف أنه في عملية أخرى قامت دوريات المعلومات الأمنية بالفرع بضبط ٢٠ كيلو جراما من الحشيش بعد رصد مجموعة من المهربين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق التابع لمحافظة الداير بني مالك، مشيراً إلى أن مجموع ما تم إحباط تهريبه من الحشيش في العمليتين بلغ 39 كيلوجراما.
من جانبه أكـد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير، أن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على المفسدين وإحباط عملياتهم في التهريب والترويج.

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التصنيف: محليات

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