دوري أبطال أوروبا : برشلونة أمام روما ومانشستر سيتي يقابل ليفربول غداً

تتواصل غداً , منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم , وذلك بإقامة مواجهتين

حيث يستضيف برشلونة الاسباني نظيره روما الايطالي على ملعب الكامب نو , في مباراة تميل فيها الكفة

لمتصدر الدوري الاسباني , الذي تمكن من حصد لقب البطولة خمس مرات في تاريخه كان آخرها في عام 2015 م

إضافة إلى عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد غيابه

في الجانب الآخر يعود روما مجدداً للظهور في الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية

منذ عام 2007 و 2008 م أمام مانشستر يونايتد في عامين متتالين .

وفي المباراة الثانية وعلى ملعب الانفيلد , يستقبل ليفربول الانجليزي مواطنه مانشستر سيتي , في كلاسيكو قاري منتظر ,

ويقدم الفريقين على الصعيد المحلي مستويات مميزة حيث اقترب مانشستر سيتي من اعلان نفسه بطلاً للدوري الانجليزي , تحت قيادة مدربه الاسباني بيب جوارديولا , الذي يسعى لرد اعتباره من الخسارة الوحيدة التي تلقاها فريقه في الدوري امام ليفربول بأربعة اهداف مقابل هدف , في لقاء شهد تألق النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول .

وبحسب الإحصائيات التاريخية التي جمعت المدربين الألماني كلوب والاسباني جوارديولا , فقد تفوق كلوب في 6 مرات وخسر في 5 وتعادلا مرة واحدة , وعلى الصعيد التهديفي للفريقين هذا الموسم , فقد تمكن مانشستر سيتي من تسجيل 126 هدفاً , و ليفربول 113 هدفاً .