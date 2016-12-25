دور المملكة في محاربة الإرهاب ندوة بمعرض الكتاب

شارك عبر واتساب

جدة – عبد الهادي المالكي

جذب معرض جدة الدولي معرض جدة الدولي الثاني للكتاب منذ انطلاقة فعالياته حتى مساء الجمعة تاسع أيام المعرض , 273 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين ومختلف شرائح المجتمع ، وسط متابعة متواصلة لمختلف الكتب ودور النشر التي تروج لها في هذه التظاهرة الثقافية العالمية التي وصل عددها إلى 450 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية من 30 دولة حول العالم .

وقدم المعرض عبر فعالياته خلال البرنامج الثقافي ندوة أبرزت دور المملكة في محاربة الإرهاب بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي والمتخصص في الاجتماع الدكتور عبدالسلام الوايل والكاتبين الدكتور سعود المصيبيح ومحمد الساعد وأدارها الدكتور سحمي الهاجري .

وناقشت الندوة الدور الأساسي والمحوري الذي قامت به المملكة في محاربة الإرهاب منذ التحذير منه وحتى إنشاء مركز مكافحة الإرهاب ودعوة دول العالم للمشاركة فيه وتقديم أهم صور المواجهة التي قامت بها المملكة على كل الأصعدة في تحقيق ذلك .

وتطرقت الأمسية الثقافية التي أدارها خالد اليوسف بمشاركة عدد من الإعلاميين إلى الكتاب بين الفسح والنشر والتسويق لقراءة واقع إنتاج الكتاب في المملكة مسلطة الضوء على التحديات الكبيرة والمتعددة في هذا المجال .