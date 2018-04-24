دور سينما على واجهة جدة البحرية

جدة – وليد الفهمي

طرحت أمانة محافظة جدة مناقصة لإنشاء دور سينما على الواجهة البحرية، مقابل متنزة عطا الله، بحي الشاطئ؛ ليكون المشروع الأول من نوعه فى المنطقة الغربية.

واشترطت الأمانة على المتقدمين أن يحوي المشروع مطاعم، ومواقف سيارات، على مساحة 120988.22 م 2.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع الأسبوع الجاري، حملة اشتراطات فنية لترخيص” دور السينما” بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أهمها: تخصيص أماكن للصلاة ، تتناسب مع حجم الدور، وأن يكون الموقع داخل النطاق العمراني للمدن، ومخصصا للاستخدام التجاري، وألا يتم وضع فتحات للبيع على الشوارع المحيطة، أو في مواقف السيارات.