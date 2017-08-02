دوسانتوس يدعم هجوم الفتح لعامين

الدمام-حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الفتح التعاقد مع المحترف البرازيلي جواو بيدرو بيريرا دوسانتوس مهاجم نادي الكوبينداس الأسباني صاحب 24 عاماً لتمثيل الفريق الفتحاوي لمدة موسمين رياضيين مع أفضلية التجديد ، ويمثل التعاقد مع المحترف البرازيلي إضافة في مركز خط الهجوم لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة على مستوى الهجوم بالإضافة للقوة البدنية ، وجاء التعاقد معه بتوصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال ، هذا وقدم رئيس نادي الفتح المهندس العفالق شكره وتقديره لوكيل اللاعب محمد شريفي لاعب نادي الفتح السابق. من جانبه عبّر بيدرو عن سعادته بالتوقيع لمصلحة نادي الفتح وقال:” سعيد جداً لخوض تجربة جديدة وتحدٍ جديد أظهر به إمكانياتي مع نادي الفتح” . واختتم حديثه قائلاً:” أعرف بأني أمام تحدٍ قوي لكن لدي الثقة بنفسي بأن أكون وفق تطلعات إدارة وجماهير نادي الفتح وتحقيق النتائج الإيجابية”.من جهة أخرى يعقد المركز الإعلامي بنادي الفتح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس القادم المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين والمحترفين الأجانب الذين تعاقدت معهم الإدارة الفتحاوية مؤخراً لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم ، كما سيتبع المؤتمر الصحفي مؤتمرٌ صحفيٌ خاصٌ برئيس مجلس إدارة النادي المكلف المهندس سعد العفالق وسيكون برفقته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد فتحي الجبال للحديث عن الصفقات المحلية والأجنبية التي أنهتها الإدارة الفتحاوية وكذلك الصفقات القادمة ، كما سيتم الحديث عن الفترة الحالية واستعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم وذلك بمقر نادي الفتح بالأحساء.

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