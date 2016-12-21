(دوسان) الكورية تفوز بعقد ضخم لبناء محطة طاقة في المملكة

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جدة ــ البلاد

قالت تقارير إخبارية كورية: إن شركة “دوسان للصناعات الثقيلة” الكورية الجنوبية، وقعت عقدًا لإنشاء محطة للطاقة الحرارية المركبة في السعودية، بقيمة تتجاوز تريليون وون (842 مليون دولار).

وأشارت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن مشروع محطة “الفاضلي” لتوليد الطاقة جزء من مشروع نقل الطاقة والكهرباء إلى مجمع الفاضلي للغاز الذي يبعد 85 كيلومترًا شمال غرب ميناء الجبيل في المملكة، وهو مشروع ضخم لإنشاء محطة توليد للطاقة بقدرة 1519 ميغاوات.

وتشارك دوسان في جميع مراحل تنفيذ المشروع من التصميم والإمدادات والتشغيل لإكماله بنهاية نوفمبر عام 2019.

وشاركت دوسان في المناقصة في شكل ائتلاف مع شركة أنجي الفرنسية، لصالح شركة أرامكو .