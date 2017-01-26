دوسري الهلال يقترب من الاتفاق

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الرياض- البلاد

اقترب عبدالعزيز الدوسري، لاعب وسط الهلال، من الانتقال للاتفاق، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما تم الاتفاق بين الثلاثة على صيغة الإعارة.

وتم الاتفاق بين إدارة الهلال والاتفاق على تحمل كل إدارة 50% من رواتب اللاعب، مع تقديم ضمانات بنكية للاعب من قبل إدارة الاتفاق خلال فترة إعارته، التي قد تتخطى 6 أشهر، حيث إن عقده ينتهي مع الهلال بـ2019.

ويسعى الاتفاق لتدعيم خط وسطه، خاصة في ظل رحيل محمد كنو، الذي أعلن أنه لن يجدد، ويفضل الانتقال لنادٍ آخر.