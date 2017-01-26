العدد 21827 27 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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دوسري الهلال يقترب من الاتفاق

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دوسري الهلال يقترب من الاتفاق
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الرياض- البلاد

اقترب عبدالعزيز الدوسري، لاعب وسط الهلال، من الانتقال للاتفاق، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما تم الاتفاق بين الثلاثة على صيغة الإعارة.

وتم الاتفاق بين إدارة الهلال والاتفاق على تحمل كل إدارة 50% من رواتب اللاعب، مع تقديم ضمانات بنكية للاعب من قبل إدارة الاتفاق خلال فترة إعارته، التي قد تتخطى 6 أشهر، حيث إن عقده ينتهي مع الهلال بـ2019.

ويسعى الاتفاق لتدعيم خط وسطه، خاصة في ظل رحيل محمد كنو، الذي أعلن أنه لن يجدد، ويفضل الانتقال لنادٍ آخر.

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التصنيف: الرياضة

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