دول الكومنولث تدعم قبرص ضد الاستفزازات التركية

لندن – وكالات

أكد قادة الدول الأعضاء في الكومنولث دعمهم لسيادة قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى تجنب الإجراءات والبيانات التي تهدد الاستقرار في شرق البحر المتوسط، في إشارة إلى الاستفزازات التركية وأنشطتها غير القانونية بالمنطقة.

وأعرب القادة، خلال اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي أقيم في لندن بقصر “وندسور”، عن أملهم ودعمهم لاستئناف محادثات تسوية القضية القبرصية.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، السبت، أن البيان المشترك لاجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث أكد الدعم الكامل والدائم لسيادة جمهورية قبرص واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها.

كما جدد البيان دعم “الكومنولث” لاستئناف المفاوضات القبرصية تحت إشراف بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة على أساس ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. ودعا الرؤساء إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وأثار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ، قضية الاستفزازات التركية أمام قادة دول الكومنولث، مطلعاً الحضور على الأنشطة التركية الأخيرة غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.

واتهم أناستاسيادس، نهاية الشهر الماضي تركيا بتبني “دبلوماسية السفن الحربية”؛ بسبب عرقلتها الفعلية لشركة إيني الإيطالية للطاقة؛ للحيلولة دون وصولها إلى منطقة الحفر المعينة “بلوك 3” في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص.

وكان المجلس الأوروبي، قد ندد من قبل بحزم ، باستمرار التحركات غير القانونية لتركيا في شرق المتوسط وبحر إيجة، وشدد على تضامنه التام مع قبرص واليونان”، في إشارة إلى التوترات بين أنقرة ونيقوسيا حول التنقيب عن الغاز قبالة السواحل الشرقية لقبرص، واحتجاز مواطنين أوروبيين في تركيا.