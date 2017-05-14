دياز: الضغط والإرهاق سبب ثلاثية التعاون

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الرياض- البلاد

أـكد رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال، أن الإرهاق وراء تلقي فريقه ثلاثة أهداف في مباراته أمام التعاون. وفاز الهلال على التعاون بنتيجة 4 / 3 اليوم السبت في الدور قبل النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وقال دياز، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: “يعاني الفريق من الإرهاق، وضغط المباريات، لكننا نمتلك لاعبين بدلاء مميزين”. وعلق المدرب الأرجنتيني على غياب المدافع أسامة هوساوي، قائلا: “فضلنا إراحة هوساوي؛ بسبب تعرضه لكدمة في الفخذ، واتخذنا هذا القرار بناء على ما شاهدناه من تألق جحفلي، والحافظ مؤخرا”. وعن الطريقة التي يعتمد عليها الفريق، قال: “طريقتنا هجومية بحتة، لكن هذا لا يجعلنا نهمل الجانب الدفاعي، في النهائي سنسعى أن نكون أكثر حرصا وجدية، وسنحاول الحفاظ على نظافة شباكنا”. ويلتقي الهلال مع الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل.