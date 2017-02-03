دياز : تعادلنا مع القادسية كبوة..وخريبين كان مميزا

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الرياض ـ البلاد

قال رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال إن فريقه كان مسيطرا على مجريات الأمور في مواجهة القادسية وصنعوا العديد من الفرص “لكننا عانينا من بعض المرتدات، لكن لاعبي فريقي يستحقون التهاني بسبب رغبتهم في الانتصار”.

وأكمل :” جمهور الهلال اعتاد على الانتصارات لذلك فإن التعادل لا يكون مقبولا لديهم، لكن في النهاية أشعر برضا بسبب أداء اللاعبين.”

وواصل :” هذه الكبوة ستمر وسنسعى لمواصلة الصدارة، اللاعب خريبين كان مميزا وبدأ يتأقلم مع الفريق وسوف يفيدنا بشكل أكبر مستقبلا.” واختتم حديثه بقوله: ” نسعى إلى تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة.”