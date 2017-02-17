العدد 21848 17 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

دياز : سعيد بأداء اللاعبين وأشكر جماهيرنا

0 تعليق 2 مشاهدة
دياز : سعيد بأداء اللاعبين وأشكر جماهيرنا
شارك عبر واتساب

الرياض ـ البلاد

أبدى رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال سعادته بأداء اللاعبين في مباراة الخليج مضيفا أنه طلب من اللاعبين أخذ المبادرة والإستحواذ منذ بداية المواجهة،

مشددا أن هذا مكن الفريق من صناعة الفرصة وهز الشباك.وقال المدرب إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الاستفادة من الركلات الركنية.

واختتم المدرب تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير التي دعمت الفريق على الرغم من الظروف الصعبة واصفا إياها بأنها الوقود الحقيقي للنادي.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق