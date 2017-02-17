دياز : سعيد بأداء اللاعبين وأشكر جماهيرنا

شارك عبر واتساب

الرياض ـ البلاد

أبدى رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال سعادته بأداء اللاعبين في مباراة الخليج مضيفا أنه طلب من اللاعبين أخذ المبادرة والإستحواذ منذ بداية المواجهة،

مشددا أن هذا مكن الفريق من صناعة الفرصة وهز الشباك.وقال المدرب إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الاستفادة من الركلات الركنية.

واختتم المدرب تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير التي دعمت الفريق على الرغم من الظروف الصعبة واصفا إياها بأنها الوقود الحقيقي للنادي.