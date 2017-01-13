دياز للشمراني : أنت خارج خياراتي

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جدة- البلاد

أصبح التخلص من المهاجم ناصر الشمراني الطريق الوحيد أمام مدرب الهلال رامون دياز؛ بعدما ضاق ذرعا من تصرفات الأول، وإصراره على اللعب أساسيا في الفترة الماضية، وعدم تجاوبه مع بعض التعليماته والانضباط في التدريباته، والشوشرة على استقرار الفريق،

وأبلغ الأرجنيتني إدارة الهلال أن الشمراني لم يعد ضمن خياراته في الفترة المقبلة، ومن المرجح إعارته إلى أحد الأندية الخليجية؛ على غرار ما حدث لزميله ياسر القحطاني مع العين الإماراتي.

وقالت مصادر: “صارح مدرب الهلال الشمراني أن لديه خيارات عدة، وأنه لا يمكن أن يفرض عليه رأيه واللعب أساسيا، وفي ظل تعنته وعدم احترامه لقناعات المدرب فمن الصعب جدا أن يكون ضمن قائمة الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.