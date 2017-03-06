دياز : لم نحسم اللقب وأهدي الفوز للجماهير

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جدة ـ البلاد

أهدى رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال الفوز الذي حققه فريقه على الاتحاد إلى الجماهير الهلالية، التي ساندت الفريق بكل قوة في اللقاء، وأضاف: إن المباراة كانت منعطفا خطيرا للفريق والجمهور،

مشددا أنه ولاعبيه حسموا الأمور. والفريق يسعى للمواصلة على نفس النسق لتحقيق لقب دوري جميل للمحترفين.

مؤكدا أن الفريق فرض شخصية على اللقاء، وقدم أداء رائعا توجه بالفوز والاقتراب من اللقب، لكن البطولة لازالت في الميدان، ونحتاج أن نظهر بنفس مستوى لقاء اليوم لحسم اللقب بشكل رسمي.