دياز مدافع برتبة (امتياز)

جدة – محمد صالح

أخيراً رضخ سان لورينزو الأرجنتيني للعرض الأهلاوي المغري من الناحية المادية، بعد سلسلة من المفاوضات التي كانت صعبة جداً، حيث نجح نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالله البترجي، في اقناع الثلاث أندية التي تملك حصة من بطاقة المدافع الدولي التشيلي باولو دياز، الذي وقع بشكل رسمي أمس (الأربعاء)، حيث انهت إدارة (الراقي) كافة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع المدافع الدولي التشيلي باولو دياز 24 عاماً لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

واستمرت المفاوضات مع النجم التشيلي دياز لعدة أسابيع والسبب يعود إلى المبالغة المالية، إضافة لامتلاك ثلاثة أندية حصة من بطاقته، التي انهاها عبدالله البترجي بكل حنكة ودهاء غير عادي.

وجاء اصرار الأهلاويين على المدافع دياز بسبب الإمكانيات الفنية العالية، إضافة لطلب المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، الذي عقد اجتماعاً مع إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي وطلب انهاء اجراءات التعاقد مع دياز لتدعيم خط الدفاع، إضافة لمعرفته التامة بمستوياته الفنية، بعد أن أشرف على تدريبه في فترة سابقة، حينها فتحت إدارة الأهلي المفاوضات ممثلة بنائب الرئيس عبدالله البترجي الذي انهى الصفقة بشكل رسمي لمدة 3 سنوات.

وكشف عدد من الصحف التشيلية، القيمة المالية التي قدمتها إدارة الأهلي، والمقدرة بـ(7 ملايين يورو) أي ما يقارب (29 مليون ريال)، وسيحصل نادي كولو كولو التشيلي على مليون دولار، مما ينص عليه العقد الذي انتقل به دياز من النادي التشيلي إلى سان لورينزو.