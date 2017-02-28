دياز: نسعى للفوز والصدارة

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الرياض- البلاد

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال ، جاهزية الفريق لمواجهة ضيفه الريان القطري ، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وقال دياز في مؤتمر صحفي على هامش المباراة: مستعدون بدنيًا وفنيًا، لخوض المواجهة، وتحقيق النقاط الثلاث.

وأضاف: اللاعبون يعون أهمية تحقيق الفوز، حيث سيصل بنا إلى صدارة المجموعة، والمواجهة تتطلب منّا اللعب بهدوء، وتركيز عالٍ.

ودعا المدرب الأرجنتيني جماهير الهلال لمساندة الفريق من مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، الذي يحتضن المواجهة.

يذكر أن الهلال تعادل في المواجهة الأولى على أرض بيروزي الإيراني بهدف لكل فريق، فيما فاز الريان على ضيفه الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد.