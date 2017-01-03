دياز يتمسك بالفرج والدوسري

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الرياض- البلاد

تأكد بقاء سلمان الفرج وسالم الدوسري في صفوف الهلال في السنوات المقبلة، بعدما تضمن تقرير الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، طلبًا صريحًا ببقاء اللاعبين بالفريق وعدم السماح برحيلهما لأي سبب كان؛ وذلك لحاجة الفريق إلى جهودهما.

وخلال المناقشات التي أجرتها إدارة الهلال مع المدير الفني حول تقريره، أكد دياز أهمية بقاء الفرج والدوسري داخل جدران النادي باعتبارهما عنصرين أساسيين بالفريق يجب الحفاظ عليهما.

وتسعى إدارة الهلال بقيادة الأمير نواف بن سعد لتجديد ارتباطها بسلمان الفرج وسالم الدوسري بعقود جديدة مدتها أربع سنوات مقبلة؛ حيث تجري محاولات للاتفاق معهما على كافة بنود العقود الجديدة.

من ناحية أخرى تقرر الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق غدا، وعقد الجهازان الفني والإداري اجتماعات باللاعبين السبعة لإبلاغهم بالقرار؛ حيث تقرر الاستغناء عن البرازيلي تياجو ألفيس، وعبدالعزيز الدوسري، وفهد غازي، ومحمد القرني، وخالد شراحيلي، وعبدالمجيد السواط، وخالد كعبي.