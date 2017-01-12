العدد 21812 12 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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دياز يحرج الهلاليين

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دياز يحرج الهلاليين
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الرياض- البلاد

أوقع المدرب الأرجنتيني دياز إدارة الهلال في حرج كبير؛ بسبب إصراره على التعاقد مع العديد من الأسماء الأجنبية في خط الهجوم ذات القيمة المالية العالية،

ورفض دياز فكرة تعاقد الهلال مع النجم الإيفواري سيرياك الذي عرضته عليه الإدارة الهلالية، وأصر على إحضار أحد الأسماء التي طلبها بالتحديد دون البحث عن أسماء أخرى .

وكانت إدارة نادي الهلال قد حصرت مدرب الفريق في بعض الأسماء، لكنه رفضها جميعا؛ بسبب عدم معرفته بقدراتها، وفضل التعاقد مع نجوم من الأرجنتين كان قد أشرف على تدريبهم، ويعرفهم جيدا، وهو ما رضخت له الإدارة الهلالية .

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التصنيف: الرياضة

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