دياز يركز على التكتيك والفريق يغادر لمسقط

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الرياض ــــ البلاد

غادرت بعثة الفريق الهلالي الأول لكرة القدم مساء أمس،إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك لخوض مواجهة “بيروزي الإيراني، ضمن مباريات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان الفريق قد أجرى عصر أمس مرانه الرئيس؛ استعدادًا للقاء ، الذي سيحتضنه استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، وركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية،

حيث طبّق -في الجزء الأول من المران- تدريبات ترفيهية متنوّعة، عمل بعدها على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء، قبل أن يفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب،

اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في حين واصل الثنائي سالم الدوسري، ومجاهد المنيع، برنامجيهما التأهيليين.