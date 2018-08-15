دياز يصل دبي وغويدي يركز على الكرات الثابتة

جدة ـ بدر النهدي

من المقرر أن يكون قد وصل خلال الساعات الماضية اللاعب الدولي التشيلي دياز إلى دبي للالتقاء بالمندوب الأهلاوي لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع على العقد النهائي حيث اتفق الطرفان على كافة التفاصيل ولم يتبق للتوقيع إلا اجتياز الكشف الطبي.

وعلى الجانب الميداني أعطى المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي تنفيذ الكرات الثابتة والمتحركة وقتا طويلا ومن مسافات مختلفة على المرمى نظرا لما تلعبه الكرات الثابتة والمتحركة من أهمية كبيرة في كرة القدم الحديثة .

كان ذلك خلال المران الذي أجراه الفريق أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد كما منح الجوانب اللياقية أهمية كبيرة قبل بداية المران قبل أن يؤدي الفريق مناورة على نصف الملعب أوقفها المدرب أكثر من مرة لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.