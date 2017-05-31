دياز يطلب مهاجمًا لاتينيا لتعويض ليو

الرياض- البلاد

بدأت إدارة نادي الهلال، في متابعة ورصد بعض اللاعبين المحليين؛ من أجل عرضهم على المدير الفني للفريق، رامون دياز، لاختيار أفضلهم، لمحاولة ضمه خلال الموسم المقبل. وكان دياز قد حدد مطالبه للموسم الجديد، بعد اجتماعه مع الأمير نواف بن سعد رئيس النادي، وطالب بدعم صفوف الزعيم بلاعبين محليين مميزين في مركزي الدفاع، والهجوم. كما قدم رامون دياز، ثلاثة أسماء لمهاجمين من الأرجنتين، وباراجواي؛ من أجل التعاقد مع أحدهم، وينتظر أن تبدأ الإدارة الهلالية في خطوات المفاوضات مع الثلاثي الأجنبي خلال الأيام المقبلة. وطلب دياز، استمرار الثلاثي الأجنبي كارلوس إدواردو، ونيكولاس ميليسي، وعمر خريبين، والاستغناء عن خدمات البرازيلي ليو بوناتيني، وتعويضه بمهاجم أجنبي.

مرتبط