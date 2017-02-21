دياز ينهي استعداده لبيروزي ويتجول في أسواق مسقط

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الرياض – البلاد

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره “بيروزي الإيراني”، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في “بوشر”.

وتأتي المباراة ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2017م. وتركّزت الحصة التدريببة التي أقيمت على الملعب الرديف بمجمع السلطان قابوس الرياضي على الجوانب الفنية؛ إذ عمل الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات الفنية،

قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب، شرح من خلالها عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.

من جهة أخرى قام المدرب دياز وجهازه المساعد بجولة حرة في أحد أسواق مسقط .