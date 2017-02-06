دياز ينوع في تدريبات الهلال بين اللياقة والتكتيك استعدادا للفيصلي

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الرياض ــــ البلاد

واصل لاعبو الفريق الهلال الأول لكرة القدم أمس تدريباتهم؛ استعدادًا للقاء مضيفهم “الفيصلي”، مساء الخميس المقبل،

حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب التكنيكية والفنية؛ إذ عمد الجهاز الفني -في بداية المران- على تطبيق تدريبات تكنيكية، طبّق بعدها تدريبات الاستحواذ على الكرة والكرات العرضية،

قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق تدريبات فنيّة للمدافعين والمهاجمين، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب،

في الوقت الذي واصل فيه اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا.