دياز 50% في النهائيات

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يخوض الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، النهائي السابع في مسيرته التدريبية، عندما يقود فريقه أمام الأهلي، في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ولا يعد دياز من المدربين المحظوظين في المباريات النهائية، حيث فاز في ثلاثة فقط من النهائيات الستة التي خاضها مدربًا.

وقد خاض دياز النهائيات التالية:

كوبا ليبرتادوريس 1996: أول نهائي خاضه دياز في مسيرته التدريبية، نهائي البطولة الأكبر في أمريكا الجنوبية على مستوى الأندية، وذلك عندما واجه مع فريقه ريفر بليت نظيره أميركا دي كالي الكولومبي. وخسر دياز في الذهاب بهدف الدولي الكولومبي المخضرم حينها، أنتوني دي أفيلا، لكنه نجح في التتويج باللقب الثمين، عقب فوزه في العودة بهدفي راقص التانجو، هيرنان كريسبو.

كأس الإنتركونتيننتال 1996: بعد أن فاز ريفر بليت بكوبا ليبرتادوريس، ضرب موعدًا مع يوفنتوس الإيطالي، بطل دوري أبطال أوروبا، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال، وحينها خسر ريفربليت بهدف في الدقيقة 81 لأسطورة البيانكونيري، أليساندرو ديلبييرو.

ريكوبا سودأمريكانا (السوبر) 1997: جمعت مباراة كأس ريكوبا سودأمريكانا 1997 ريفر بليت؛ بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس، مع مواطنه فيليز سارسفيلد، الفائز بكوبا سودأمريكانا في الموسم ذاته. وخسر دياز المباراة بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي،

عندما سجل الحارس الباراجواياني الشهير، خوسيه تشيلافيرت، هدف سارسفيلد من ركلة جزاء، وعادل الساحر الأوروجواياني، إنزو فرانشيسكولي، النتيجة لريفر بليت.

سوبر كوبا ليبرتادوريس 1997: أقيمت هذه البطولة في الفترة بين عامي 1988 و1997، وتضم كل الأبطال السابقين لكوبا ليبرتادوريس، وفي النسخة الأخيرة منها قاد دياز ريفر بليت إلى المباراة النهائية، أمام ساوباولو البرازيلي. وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز ريفر بليت في الإياب بهدفي النجم التشيلي الدولي حينها، مارسيلو سالاس، مقابل هدف برازيلي أحرزه “دودو”.

ريكوبا سودأمريكانا (السوبر) 1998: بعد أن فاز ريفر بليت ببطولة سوبر كوبا ليبرتادوريس 1997، واجه فريق “المليونيرات” بطل كوبا ليبرتادوريس 1997، كروزيرو البرازيلي، حيث خسر فريق دياز 2-0 ذهابًا، و3-0 إيابًا، في مباراتين عصيبتين على النادي الأرجنتيني العملاق وجماهيره.

الدوري الأرجنتيني 2014: قاد دياز فريقه للفوز بدور الإياب للدوري الأرجنتيني 2014، واصطدم في المباراة الفاصلة للبطولة مع سان لورينزو، بطل الذهاب؛ من أجل حسم هوية الفائز باللقب. وتمكن ريفر بليت من التتويج بلقب الدوري، بعدما سجل مدافعه جيرمان بيزيلا، لاعب ريال بيتيس حاليًا، هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بـ17 دقيقة، مهديًا دياز أروع نهاية قبل انتقاله لتدريب منتخب باراجواي.