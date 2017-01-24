ديدان عملاقة تغزو قاع المحيطات

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جدة ــ البلاد

عرضت قناة “سميثسونيان” على اليوتيوب شريط فيديو، لديدان عملاقة مفترسة، تتغذى على الأسماك في قاع المحيطات.

وتظهر في الفيديو ديدان Eunice aphroditois الهائلة الحجم، التي تخرج من جحورها لتفترس الأسماك والحيوانات الصغيرة بحركات خاطفة.

ويشير العلماء إلى أن تلك الديدان المفترسة، تعيش في قاع المحيطات (الهادئ والهندي والأطلسي)، ويصل طولها إلى مترين تقريبا، وتختبئ معظم الوقت في جحورها التي تحفرها في الرمل.

وتتغذى تلك الديدان على الأسماك والكائنات البحرية؛ كالأخطبوطات الصغيرة، وتعتمد في الصيد على خمس مجسات على شكل “هوائيات” تغطي رأسها، بالإضافة إلى الأسنان الحادة الموجودة في أفواهها، وبعد انقضاضها على فرائسها، تقوم بشل حركة تلك الفرائس، وقتلها عن طريق سم خاص تفرزه مع اللعاب.