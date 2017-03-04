العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ديربي الرياض على ( الدرة)

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ديربي الرياض على ( الدرة)
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الرياض- البلاد

رفضت لجنة المسابقات أن تلعب مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد ؛

حيث من المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، ولن يتحملها سوى استاد الملك فهد “الدرة” الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج عكس ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، الذي لا يتسع سوى لـ 24 ألف متفرج.

وعن تأثر أرضية استاد الملك فهد جراء إقامة عروض للسيارات قبل موعد المباراة بأكثر من 12 يوما، قال مصدر باللجنة: إن تم اتخاذ كل إجراءات حماية الأرضية، ولن يكون هناك أي تأثر،

وسيكون الملعب جاهزا تماماً لأقوى مباريات كأس الملك. وأكد المصدر أن هناك شرطا جزائيا على الشركة المتعهدة لعرض السيارات، وفي حالة تضرر الملعب سيتم إعادة زراعته وإصلاح كل الأضرار.

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التصنيف: الرياضة

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