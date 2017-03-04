ديربي الرياض على ( الدرة)

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الرياض- البلاد

رفضت لجنة المسابقات أن تلعب مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد ؛

حيث من المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، ولن يتحملها سوى استاد الملك فهد “الدرة” الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج عكس ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، الذي لا يتسع سوى لـ 24 ألف متفرج.

وعن تأثر أرضية استاد الملك فهد جراء إقامة عروض للسيارات قبل موعد المباراة بأكثر من 12 يوما، قال مصدر باللجنة: إن تم اتخاذ كل إجراءات حماية الأرضية، ولن يكون هناك أي تأثر،

وسيكون الملعب جاهزا تماماً لأقوى مباريات كأس الملك. وأكد المصدر أن هناك شرطا جزائيا على الشركة المتعهدة لعرض السيارات، وفي حالة تضرر الملعب سيتم إعادة زراعته وإصلاح كل الأضرار.