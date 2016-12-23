ديزني تعقد صفقة مع سناب شات.. فما هي..!؟

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بما أن التطبيق المنافس لسناب شات وهو إنستجرام يسعي بكل جهوده لسحب البساط من تحت قدميه.

الإ أن سناب شات لايستسلم ويرد بضربة قوية وهي الاتحاد مع ديزني.

حيث أعلن الذراع التلفزيوني التابع لشركة الإعلام والترفيه الأميريكية والت ديزني التالي:-

أنه سيصنع عروضاً مخصصة لتطبيق التراسل المصور سناب شات.

وهي أحدث صفقة تعقدها شركة سناب المالكة للتطبيق مع شركات إعلامية كبرى.

والجدير بالذكر أن شركة سناب التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام المقبل بخطوة جديدة وقوية لها.

حيث وقعت مجموعة من اتفاقات المحتوى والإعلان خلال عام 2016 مع شركات:-

مثل فياكوم Viacom و إن بي سي يونيفرسال NBC Universal التابعة لشركة كومكاست وشركة تايم وارنر.

وتعتبر هذه خطوة ذكية أيضاً من الشركة الأعلامية ديزني حيث أنها بهذه الخطوة تعمل علي جذب واستهداف فئة الشباب.

هذه الفئة التي أضحي أنها ليس لها علاقة بالإعلام التقليدي على نحو متزايد.

حيث يستخدم تطبيق سناب شات الذي تم إطلاقه في عام 2011، أكثر من 100 مليون مستخدم نشط يومياً تنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الفئة العمرية بين 13 و 35 عاماً

ويُستخدم التطبيق من قبل 41% من المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، بحسب دراسة أجراها مركز “بيو” للأبحاث العام الماضي.

مما يجعله ثالث أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شهرة بعد فيس بوك وإنستجرام.

وحتي الآن هذه الصفقة التي هي خطوة قوية وذكية من الطرفين ديزني وسناب شات لم يُعلن عن تفاصيلها المالية.

والجدير بالذكر أن هذه الصفقة ليست الصفقة الأولي لشركتين معاً.

حيث سبق وتعاونا معاً على قصص حية خاصة وهي ميزة في سناب شات توصل من خلال الوسائل الإعلامية صور وفيديوهات إلى المستخدمين.

وستتولى ديزني السيطرة وبيع كافة أشكال إعلانات عروضها التي تنتجها لسناب شات.

والجدير بالذكر أن صفقة سناب مع ديزني جاء بالتزامن مع بدء شركة خدمات النقل أوبر.

لتفعيل المميزات التي تسهل على المستخدم الوصول إلى أصدقائه والتمتع برحلته واستخدام فلاتر سناب شات الحصرية لأوبر.