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دعنا نتفق عزيزي القارئ أننا خلال الأيام القليلة القادة سنري كل ما هو جديد لدي السوق التنقي.

لأن هذه الأيام هي الفرصة الكبيرة لعرض كل ما هو جديد لديهم في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 في لاس فيجاس الأمريكية .

وكشفت لنا شركة ديل الأمريكية “DELL” النقاب عن حاسبها المتحول من فئة إثنان في واحد XPS 13.

والذي يمكن أن يعمل كحاسب محمول أو حاسب لوحي بحسب طريقة تموضع الشاشة القابلة للدوران الخاصة به.

في مؤتمر الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 الذي ينعقد هذا الاسبوع في مدينة لاس فيجاس.

ويمكن اعتبار الحاسب XPS المتحول الجديد من فئة إثنان في واحد المنافس المباشر :

لأجهزة حواسيب Spectre x360 من شركة إتش بي وحواسيب ThinkPad Yoga من شركة لينوفو الصينية.

ويعمل جهاز الحاسب الجديد بواسطة الجيل السابع Kaby Lake من معالجات شركة إنتل Core i.

حيث يأتي بخيارين هما i5-7Y54 وi7-7Y75.

مع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة من نوع Intel HD Graphics 615.

ويضم أيضاً ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بحجم بين 4 و16 جيجابايت.

مع مساحة تخزين داخلية من نوع SSD بحجم بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت.

مع كاميرا ويب بدقة 720p في الجزء السفلي من شاشة العرض تدعم ميزة Windows Hello للتعرف على الوجوه.

أما عن بقية المواصفات والمميزات:-

فهو يحتوي على قارئ بصمات الأصابع وبطارية بقدرة 46 واط ساعة.

وشاشة من نوع IPS تعمل باللمس من قياس 13.3 إنش متاحة بخيارين من ناحية الدقة إما 1920×1080 بيكسل أو 3200×1800 بيكسل.

مع حواف شاشة رقيقة جداً وذلك تماشياً مع اسلوب حواسيب XPS.

والحاسب يعمل بدون الحاجة إلى مروحة تبريد ولكنه يُوفرفتحة بطاقة ذاكرة خارجية ومنفذي USB-C مع محول من منفذ USB-A إلى منفذ USB-C موجود ضمن علبة الجهاز.

وتبلغ سماكة الجهاز بين 0.32 و0.54 إنش مما يعني انه أقل سماكة من حاسب ديل XPS لعام 2016.

ويبدأ سعره من حوالي 1000 دولار مما يجعله أغلى بحوالي 200 دولار من حواسيب XPS 13 غير المتحولة.

ويتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 5 يناير الحالي.