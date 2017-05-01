دي خيا يطلب الانتقال للملكي

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إعداد- محمو د العوضي

ذكرت تقارير أنّ حارس مانشستر يونايتد دايفد دي خيا، طلب من إدارة الـ”شياطين الحمر” الرحيل والانضمام إلى ريال المدريد الصيف المقبل. ويعمل ريال مدريد على عدم الوقوع في الأخطاء التعاقديّة الذي اقترفها السنة ما قبل الماضية، عندما حاول ضمّ الحارس دي خيا الذي أصبح من أفضل حراس المرمى في العالم في الفترة الأخيرة.

ويميل المدرّب جوزيه مورينيو إلى فكرة انتقال اللاعب رغم أهميّته الذي يؤمن بها، ولكن بالنسبة له يفضّل أن لا يلعب دي خيا بتشكيلة مانشستر يونايد وقلبه في “البرنابيو”. وأشارت بعض التقارير الإعلامية العالمية أن ريال مدريد رصد مبلغ 75 مليون يورو؛ من أجل إتمام صفقة دي خيا الصيف المقبل.