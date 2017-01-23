دي ميستورا يأمل أن تمهد محادثات أستانة الطريق إلى مفاوضات مباشرة

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قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الاثنين …

إنه يأمل أن تؤدي المحادثات غير المباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانة إلى مفاوضات مباشرة تقودها الأمم المتحدة.

ونقلت الأمم المتحدة عن دي ميستورا قوله في الجلسة الافتتاحية لمحادثات أستانة:-

“لا يمكن الوصول إلى حل دائم طويل الأمد للصراع في سوريا عبر الوسائل العسكرية فقط لكن من خلال عملية سياسية.”

وأضاف “يحتاج الجانبان إلى قبول ذلك والتخلي عن هدفهما المتمثل في استخدام الوسائل العسكرية