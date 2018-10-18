دي ميستورا يتخلى عن مهمته الأممية بسوريا في نوفمبر

أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا ، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه “لأسباب شخصية” في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال دي ميستورا إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من سلطات النظام السوري، لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد.

ويكون دي ميستورا بذلك بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

ودي ميستورا هو الأطول بقاء في المنصب بين وسطاء الأمم المتحدة الثلاثة خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.

كان دي ميستورا قد خلف كلا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي اللذين تنحيا عن المنصب بسبب الجمود بشأن كيفية إنهاء الحرب.