د.أسامة عوكل سفيرا للعمل المجتمعي والتنموي

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جدة – عبدالهادي المالكي

تم تعيين الدكتور أسامة بن حاتم محمد عوكل سفيرا للعمل المجتمعي والتنموي بمنظمة جامعة الشعوب العربية والمنظمة الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة، وهذا التشريف الذي ناله الدكتور عوكل، ماهو إلا إنجاز للمواطن السعودي وإيمانه بالقضايا الاجتماعية المحلية والدولية، والذي بُني عليه هذا التكريم والتشريف.

لقد تمّ إنشاء منظمة الأمم المتحدة العالمية لإحلال الأمن والسلام العالميين بعد الحرب العالمية الثانية، وتمّ تأسيس عدّة منظمات تابعة لها، وسعت إلى الإسهام والاستعانة بالمشاهير لمعاونتهم في تحقيق أهدافها، وعليها فقد تمّ منح بعض المشاهير لقب “سفير النوايا الحسنة”.

ولقب سفير النوايا الحسنة هو لقب دبلوماسيّ تشريفيّ تكليفيّ، يمنح لمشاهير العالم، أو من يقدمون خدمات اجتماعية للمجتمع، وذلك للاستعانة بشهرتهم وقدرتهم في التأثير على المجتمع؛ من أجل حل القضايا المختلفة.