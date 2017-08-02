د.البار يتفقد مشروعات الطريق الدائري الرابع

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أمس مشروعات الطرق والجسور والتقاطعات الجديدة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي سيتم الاستفادة منها في موسم حج 1438هـ . وشملت الجولة أجزاء من الطريق الدائري الرابع وتقاطع طريق المدينة المنورة مع الطريق الدائري الرابع والوصلة ما بين طريق المدينة وطريق الطائف السيل وتقاطع طريق السيل , والعديد من الطرق والجسور والتقاطعات الرئيسية الجديدة التي نفذتها الأمانة مؤخراً , بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها, حيث اطلع البار على سير العمل ونسبة التقدم والإنجاز والمراحل التي وصلت إليها تلك المشروعات. ووجه معاليه بضرورة الاستفادة من الأجزاء المنفذة في المشروع الذي سيسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية خلال فترة الحج مؤكدا أن الأمانة حريصة على تهيئة الخدمات جميع لضيوف الرحمن وتسهيل كل ما يمكن أن يسهم في تأديتهم مناسكهم بيسر وسهولة ومن ثم توجه معاليه إلى المشاعر المقدسة, مطلعا على عدد من مرافق الأمانة ومراكزها الخدمية ومشروع الخيام المطورة.

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