د.البتال يؤكد أهمية الإسعافات الأولية

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الدمام- حمودالزهراني

نوه وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، إلى أهمية التدريب على الاسعافات الأولية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية للفرد، لافتا إلى أن تدريب الموظفين على هذه المهارات يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية- يحفظه الله- لتطوير قدرات ومهارات موظفي الإمارة ، مشيرا إلى أن الإمارة بادرت بتدريب عدد من منسوبيها على هذه المهارات بالتعاون مع مستشفى قوة الأمن.

وأشاد الدكتور البتال بجهود المشاركين في البرنامج التدريبي للإسعافات الأـولية، خلال تكريمه لهم صباح أمس الخميس بديوان الإمارة، مؤكدا أن هذا البرنامج معتمد دوليا من جمعية القلب الأمريكية في مجال الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.