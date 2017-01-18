د. الثقفي يثمن دعم الأمير خالد الفيصل لإنهاء المشاكل البيئية

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جدة – عبد الهادي المالكي

ثمن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في إنجاح الخطط والبرامج التي تقوم بها الهيئة العامة والأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والتي كان آخرها ايقاف مصب محطة تنقية “البلد” بجدة على البحر وتحويل التدفقات بالكامل إلى محطة الخمرة والتسريع بإيقاف ضخ محطة معالجة الصرف الصحي بالرويس والتي من المتوقع ان يكون ذلك خلال الايام القليلة المقبلة .

وأضاف الرئيس العام ان توجيهات سموه الكريم لها اكبر الاثر في سرعة معالجة الاشكاليات البيئية بمنطقة مكة المكرمة وكذلك تسهيل مهمة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنفيذ اعمالها بالشكل الذي يعزز العمل البيئي ويحقق تطلعات سموه البيئية في المنطقة.

وقال الدكتور خليل الثقفي ان التنسيق بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية والقطاعات الخدمية مستمر بهدف الوصول الى افضل الأهداف التي تعزز حماية البيئة وصون مواردها والحفاظ علي مقدراتها في الوطن وما قامت به شركة المياه الوطنية من تجاوب مشكور تجاه ايقاف المصب ودعمها لتطبيق الاشتراطات والمقاييس البيئية دليل واضح على حرصهم الدائم على مافيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأبان الدكتور الثقفي ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل حاليا مع الجهات ذات العلاقة لتسريع تطبيق توجيهات مجلس الوزراء والمتعلقة بإنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث في المنشآت، تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتزويد الهيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.