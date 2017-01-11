د.الربيعة والعثيمين يوقعان برنامج مساعدات للصومال

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الرياض – البلاد

وقعّ معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس اتفاقية للبدء ببرنامج تنفيذي لتوزيع مساعدات المركز للمتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال،

المتمثلة في 30 ألف سلة غذائية لـ 180 ألف مستفيد بإقليم أرض الصومال. ورفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إنشاء هذا المركز الذي شكّل قفزة ونهضة كبيرة على مستوى العمل الإغاثي العالمي،

عادّا البرنامج المزمع تنفيذه في الصومال خطوة كبيرة تجسد البعد الإغاثي والإنساني الذي يضطلع به المركز.